Las empresas extremeñas se sitúan como las cuartas de España en credibilidad y confianza

Las empresas extremeñas figuran como las cuartas de España en credibilidad y confianza, pues la ciudadanía las percibe como creíbles, cercanas y coherentes, según refleja el Índice de Credibilidad Sectorial elaborado por la consultora Lasker.

Sólo Navarra (66,7 puntos sobre 100), La Rioja (64,8) y Cantabria (57,1) son las regiones donde la ciudadanía otorga mayor puntuación, que en el caso de Extremadura es de 56,2 puntos.

El objetivo de este índice es medir la confianza que los ciudadanos conceden a los principales sectores empresariales que integran la actividad económica, así como identificar qué comportamientos y valores contribuyen a ello.

El índice medio sitúa la credibilidad de las empresas en España en 52,2 puntos sobre 100, "un aprobado justo" que refleja "una confianza limitada y condicionada en el tejido empresarial por parte de la ciudadanía", tal como se recoge en un comunicado de prensa remitido por la citada consultora.