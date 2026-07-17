Empresas extremeñas participarán de forma agrupada en octubre en una misión comercial directa a Canadá

La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital y de Extremadura Avante, ha convocado la participación agrupada de empresas extremeñas en la Misión Comercial Directa Canadá 2026, que se celebrará del 26 al 30 de octubre en Toronto.

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado esta convocatoria dirigida a "favorecer la expansión de productos y servicios extremeños en mercados internacionales", así como facilitar el acceso a nuevas oportunidades de negocio e incrementar el volumen de exportaciones de las empresas participantes.

La actuación se enmarca en la estrategia que desarrolla la Junta de Extremadura para "fortalecer la presencia de las empresas extremeñas en mercados exteriores y acompañarlas en sus procesos de crecimiento, diversificación y apertura internacional", señala la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Según señala, esta misión tiene carácter multisectorial y está dirigida a empresas de ámbitos como la industria de alimentos y bebidas, la industria farmacéutica, el comercio al por mayor, la construcción, las infraestructuras, las energías renovables, la defensa y los servicios a empresas.

Podrán resultar beneficiarias un máximo de cinco empresas que cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria, que contarán con servicios profesionales de promoción y asesoramiento especializado sobre el mercado canadiense, apoyo logístico y acompañamiento técnico de Extremadura Avante antes, durante y después de la misión comercial.

El objetivo es "optimizar su presencia en el mercado y facilitar el establecimiento de relaciones con potenciales clientes, distribuidores, socios comerciales y otros operadores económicos", señala el Ejecutivo regional.

Según destaca, la Junta de Extremadura ha identificado Canadá como un "mercado de especial interés" para las empresas de la región por tratarse de una de las economías más avanzadas y competitivas del mundo, con más de 41 millones de habitantes, un elevado poder adquisitivo y un entorno caracterizado por la estabilidad institucional, la seguridad jurídica y la apertura al comercio internacional.

La aplicación del Acuerdo Económico y Comercial Global entre la Unión Europea y Canadá (CETA), en vigor desde 2017, ha contribuido a reforzar las relaciones comerciales entre ambos territorios mediante la eliminación de los aranceles de más del 98 por ciento de las líneas arancelarias.

Además, las relaciones comerciales entre España y Canadá mantienen una evolución positiva, de tal forma que en 2025, las exportaciones españolas alcanzaron los 2.235,17 millones de euros y España se sitúa entre los seis principales socios comerciales de Canadá dentro de la Unión Europea, tanto como proveedor como cliente.

Este escenario ofrece oportunidades de crecimiento para sectores estratégicos de la economía extremeña como la agroalimentación, la industria farmacéutica, las infraestructuras, las energías renovables, las tecnologías limpias, la digitalización, la salud, la industria avanzada y los servicios empresariales.

La misión comercial se desarrollará en Toronto, capital de Ontario y principal centro económico y financiero de Canadá. Esta provincia concentra cerca del 40 por ciento de la población del país y constituye el mayor núcleo empresarial e industrial canadiense. Toronto se ha consolidado como uno de los principales polos de innovación e inversión de Norteamérica y representa un entorno especialmente favorable para la identificación de oportunidades de negocio y el establecimiento de contactos comerciales.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto durante seis días hábiles, del 17 al 24 de julio de 2026, ambos inclusive, y toda la información sobre la convocatoria puede consultarse en la página web de Extremadura Avante.