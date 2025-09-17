Los embalses del Tajo perdían 170 hm3 y los del Guadiana 41 durante la última semana

La reserva de los embalses del Tajo se encuentra al 65,8 por ciento de su capacidad, mientras que los del Guadiana se sitúan al 58,8%, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) consultados por Europa Press.

En concreto, la cuenca del Tajo almacena 7.275 hectómetros cúbicos tras perder 170 en la última semana, es decir, el 1,5 por ciento, si bien almacena 741 hm3 más que hace un año.

Por su parte, la del Guadiana cuenta actualmente con 5.612 hm3, que son 41 menos que en el último boletín, es decir, el 0,4%, de modo que suma 1.764 hm3 más que en la misma fecha de 2024.