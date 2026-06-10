Los embalses del Tajo están al 76,8% de su capacidad y los del Guadiana al 83,8%

Los embalses del Tajo almacenan 8.490 hectómetros cúbicos (hm3) y se encuentran al 76,8% de su capacidad total, mientras que los del Guadiana están al 83,8%, con 7.991 hm3 acumulados, según los datos publicados este martes por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

En la última semana, la cuenca del Tajo ha reducido sus reservas en 111 hm3, lo que supone un 1% de su capacidad, mientras que el Guadiana ha descontado 74 hm3, un 0,8%.

En comparación con hace un año, el Tajo ha visto mermadas sus reservas, ya que en la misma semana de 2025 estaba al 85,1% de sus capacidad. En el Guadiana se da el caso contrario, ya que hace un año su capacidad se encontraba por debajo de la actual, en concreto en el 69,4%.

En ambos casos, la situación es mejor si se compara con la media de lso diez últimos años, que se sitúa en el 65,1% en el Tajo y en el 50% en el Guadiana.