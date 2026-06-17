Los embalses del Tajo están al 76,1% de su capacidad y los del Guadiana al 83%

Los embalses del Tajo almacenan 8.416 hectómetros cúbicos (hm3) y se encuentran al 76,1 por ciento de su capacidad total, mientras que los del Guadiana están al 83 por ciento,, con 7.914 hm3 acumulados.

En la última semana, la cuenca del Tajo ha reducido sus reservas en 74 hm3, mientras que el Guadiana ha descontado 77 hm3, según los datos publicados este martes por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Por su parte, la reserva hídrica española está al 81,5 por ciento con 45.672 hectómetros cúbicos. En comparación, está 5,9 puntos por encima del año pasado, cuando los embalses de encontraban al 75,6 por ciento con 42.410 hm3; y 19,4 puntos por arriba de la media de la última década para este punto del año, cuando estaban al 62,1 por ciento con 34.824 hm3. Las cuencas del Cantábrico están por encima del 80 por ciento.