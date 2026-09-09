EMBALSES

Los embalses del Tajo bajan sus reservas al 57,6 % y del Guadiana al 73,2 %

En concreto, la cuenca del Tajo ha perdido 162 hectómetros cúbicos (hm3) respecto a la semana anterior, mientras el Guadiana, en la última semana se ha dejado 52 hm3, medio punto respecto a la semana anterior.

Redacción

Extremadura |

Uno de los embalses del río Tajo
Uno de los embalses del río Tajo | Agencia EFE

Los embalses del Tajo y del Guadiana vuelven a perder reservas en la última semana hasta situarse al 57,6 % y al 73,2 % de su capacidad total, respectivamente, ), según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

En concreto, la cuenca del Tajo ha perdido 162 hectómetros cúbicos (hm3) respecto a la semana anterior, hasta situar sus reservas en 6.367, un punto y medio menos que en el último informe. Esta cifra es inferior a la registrada en la misma fecha del año pasado, cuando se encontraba al 67,3 %, pero continúa siendo mejor que la media de los diez últimos años, que se reduce hasta el 49,5 por ciento.

En cuanto al Guadiana, en la última semana se ha dejado 52 hm3, medio punto respecto a la semana anterior, hasta un total de 6.979 hm3, con lo que se sitúa por encima del año pasado en estas mismas fechas, cuando estaba al 59,3 %, y también en comparación con la media del último decenio, que es del 41,1 %.

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