Los embalses del Tajo alcanzan esta semana el 83% de su capacidad y los del Guadiana el 89,6%

Los embalses de la cuenca del Tajo acumulan un total de 9.180 hectómetros cúbicos (hm3) y se sitúan en el 83 por ciento de su capacidad total, mientras que los del Guadiana almacenan 8.550, el 89,6 por ciento del total.

En la última semana, han recibido unas aportaciones de 414 hm3 en el caso del Tajo, y de 486 en el Guadiana, lo que supone incrementos que suponen el 3,7% y el 5,7% de su capacidad total, respectivamente, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) recogidos por Europa Press.

La reserva hídrica española está al 82,5% de su capacidad y tienen 46.229 hectómetros cúbicos (hm3) de agua. En total, han ganado 2.888 hm3, o lo que es lo mismo, ganan 5,2 puntos más. Desde el inicio del tren de borrascas a finales de diciembre del 2025, los embalses han recogido 14.683 hm3 lo que les ha permitido ganar 26,2 puntos.