Los embalses del Guadiana bajan esta semana al 82,2% de su capacidad, y los del Tajo al 74,6%

Los embalses del Guadiana han bajado en la última semana al 82,2 por ciento de su capacidad (con 7.839 hectómetros cúbicos en total), y los del Tajo han descendido al 74,6 por ciento (con 8.244 hectómetros cúbicos acumulados).

Hace siete días, mientras, los embalses del Guadiana se situaban al 83 por ciento, con 7.914 hectómetros cúbicos; y los del Tajo al 76,1 por ciento (con 8.416 hectómetros cúbicos).

Mientras, la reserva hídrica española está al 80,1 por ciento de su capacidad con 44.915 hectómetros cúbicos, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico