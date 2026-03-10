EMBALSES

El embalse de Montijo reducirá temporalmente su nivel para someterse a tareas de mantenimiento

Situando el agua por debajo de la cota 199,50 msnm.

Redacción

Extremadura |

La Confederación Hidrográfica del Guadiana llevará a cabo actuaciones de mantenimiento y reparación en distintos elementos de la presa de Montijo tras la sucesión de frentes de borrascas que han atravesado la Península en las últimas semanas, provocando caudales elevados de forma continuada en el río Guadiana a su paso por dicha infraestructura.

El organismo de cuenca procederá a reducir el nivel del embalse en aproximadamente dos metros, situando el agua por debajo de la cota 199,50 msnm, con el objetivo de garantizar la seguridad y el buen funcionamiento de la infraestructura, y antes del inicio de la campaña de riego.

Los trabajos se desarrollarán en una única jornada, tras la cual el embalse recuperará paulatinamente su nivel de llenado habitual.

