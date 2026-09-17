Las ejecuciones hipotecarias sobre vivienda en Extremadura caen un 22 % en el segundo trimestre, hasta las 53

Extremadura ha registrado en el segundo trimestre del año un total de 53 ejecuciones hipotecarias sobre vivienda, un 22 por ciento menos en comparación con el mismo periodo del año anterior, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística.

En total, la comunidad registró entre abril y junio 105 ejecuciones hipotecarias (-14,3 %). De estas, 20 eran fincas rústicas. De las 53 ejecuciones sobre vivienda, 52 eran usadas y una nuevas; y 52 eran de persona física y una de persona jurídica.

En España, el número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se situó en 3.703 en el segundo trimestre del año, cifra un 10,3% superior a la del trimestre anterior y un 27,5% por encima de la del mismo trimestre de 2025.