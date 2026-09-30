DESAPARECIDOS

Efectivos del Infoex se sumarán este miércoles a la búsqueda del desaparecido en Losar de la Vera

Labores de búsqueda de Salva, el hombre de 68 años desaparecido desde la noche de este pasado lunes en la localidad cacereña de Losar de la Vera, cuando salió a pasear acompañado de su perro Tronky, un pastor alemán, y no regresó al hostal de la localidad en el que reside, por lo que se le echa en falta desde las 21,00 horas de este pasado lunes.

Redacción

Extremadura |

Efectivos del Infoex se sumarán este miércoles a la búsqueda del desaparecido en Losar de la Vera
Efectivos del Infoex se sumarán este miércoles a la búsqueda del desaparecido en Losar de la Vera | RRSS

Un helicóptero y once bomberos forestales del Plan Infoex se sumarán este miércoles a las labores de búsqueda de Salva, el hombre de 68 años desaparecido desde la noche de este pasado lunes en la localidad cacereña de Losar de la Vera, según informa el Infoex.

En concreto, el hombre salió a pasear acompañado de su perro Tronky, un pastor alemán, y no regresó al hostal de la localidad en el que reside, por lo que se le echa en falta desde las 21,00 horas de este pasado lunes.

Para tratar de localizarlo, la Guardia Civil desplegó ayer martes un dispositivo de búsqueda en el que han participado efectivos de la Compañía de Navalmoral de la Mata, de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de la Comandancia de Cáceres, el equipo Pegaso, que presta apoyo desde el aire, y un Equipo Cinologico con un perro y su guía especializados en la búsqueda de personas.

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