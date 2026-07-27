Educación, UEX, ESAD Extremadura y el Festival de Teatro Clásico inician la creación de un Máster en Teatro Clásico

La Consejería de Educación y Formación Profesional y la Universidad de Extremadura, en el marco de renovación y actualización de titulaciones universitarias, dan los primeros pasos para la creación del Máster Universitario de Formación en Teatro Clásico, junto a la Escuela Superior de Arte Dramático.

Este máster, que será pionero en España por su orientación específica al teatro clásico, contará con la colaboración del Festival de Teatro Clásico de Mérida. Además, permite aprovechar el potencial formativo de la Universidad de Extremadura y la Escuela Superior de Arte Dramático.

Está orientado a profesionales del sector y hacia un perfil de salida profesional que incluye la gestión cultural, un complemento de formación para la docencia en escuelas de arte dramático, de actores, autores y profesionales de las artes escénicas en general y en teatro clásico en particular.

Con este título de Formación en Teatro Clásico se busca compaginar el aprendizaje en la Universidad con el desarrollo de una Formación Profesional en empresas relacionadas con el ámbito teatral y del espectáculo. Orientados, así, al trabajo con los textos clásicos cuyas demandas cada vez son mayores en el contexto cultural de Extremadura.