Educación y sindicatos mantendrán este martes una nueva reunión para abordar la homologación salarial de los docentes

La consejera de Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia, ha anunciado que este martes, 28 de julio, tendrá lugar una segunda reunión con los sindicatos para abordar de manera conjunta la homologación salarial a los docentes extremeños y en la que pondrán "sobre la mesa" tanto "cantidades", como "situaciones".

"Mañana tendremos esa segunda reunión", ante la que la consejera de Educación ha mostrado su "mano tendida, diálogo", tras lo que se ha mostrado consciente de que "los docentes necesitan un impulso, pero evidentemente siempre se va a hacer desde la responsabilidad presupuestaria", ha dicho.

En ese sentido, ha recordado que desde el pasado 1 de enero de este año "los docentes tienen 80 euros más al mes en sus nóminas", ha señalado Valencia, quien ha apuntado que se va a hacer de manera "progresiva", "responsable" y de "la mejor manera posible" para que esta subida no implique que otros servicios "se resientan", como también ha puesto el foco en que "hay que hacerlo de manera responsable" y en aras de "que todos los servicios estén perfectamente dotados".

"Lógicamente la homologación salarial llegará y se hará cuando se pueda hacer y en la situación que se pueda hacer", ha dicho la consejera de Educación en declaraciones a los medios antes de visitar la Fundación Magdalena Moriche en Badajoz, donde ha sido preguntada por la homologación salarial de los docentes tras las crítica del PSOE sobre que todavía no sea una realidad.