Educación propone la implantación de 17 enseñanzas adicionales para la oferta de FP de cara al curso 2026/2027

La Comisión Permanente del Consejo Regional de FP de Extremadura se ha reunido este jueves, día 23 de abril, en Mérida para estudiar la propuesta presentada por la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional en la que se propone la implantación de 17 enseñanzas adicionales para la oferta educativa de Formación Profesional de cara al próximo curso escolar 2026/2027 en Extremadura.

En concreto, la propuesta de la Dirección General de Formación Profesional, Innovación e Inclusión Educativa refleja la implantación de: 4 Ciclos Formativos de Grado Básico, 4 Ciclos Formativos de Grado Medio, 4 Ciclos Formativos de Grado Superior y 5 Cursos de Especialización.

Asimismo, entre las novedades de la propuesta presentada se incorporan 5 titulaciones que se impartirán por primera vez en la Comunidad Autónoma de Extremadura: el Grado Básico de Fabricación de Elementos Metálicos; el Grado Superior de Coordinación de Emergencias y Protección Civil; y los Cursos de Especialización de Maestría de Corte y Cata de Jamón y Paletas, Mantenimiento de Vehículos Híbridos y Eléctricos, y Recursos y Servicios en la Nube.

Por otro lado, en lo relativo a los Certificados Profesionales (Grados C), estamos aun en proceso de análisis en colaboración con la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital y la previsión es que para el curso 26-27 podamos finalmente implementar más de 100 enseñanzas de Grado C.

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La oferta definitiva de Formación Profesional para el curso escolar 2026/2027 en Extremadura se conocerá en las próximas semanas.

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