Educación convoca concurso de traslados para todos los cuerpos docentes y de inspectores

La Consejería de Educación y Formación Profesional convocará concurso de traslados de ámbito estatal para la provisión de plazas vacantes entre personal funcionario docente de los cuerpos de catedráticos de Enseñanza Secundaria, profesores técnicos de Formación Profesional, profesores especialistas en sectores singulares de la Formación Profesional, catedráticos y profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, catedráticos y profesores de Música y Artes Escénicas, catedráticos y profesores de Artes Plásticas y Diseño, maestros de taller de Artes Plásticas y Diseño, y maestros.

Del mismo modo, se convocará concurso de traslados de personal funcionario docente de los cuerpos de Inspectores al servicio de la Administración Educativa e Inspectores de Educación.

Las plazas convocadas corresponderán, al menos, a las vacantes existentes o que se produzcan hasta el 31 de diciembre de 2026, así como aquellas que resulten de la resolución del propio concurso siempre y cuando estén previstas en la planificación educativa. En todo caso, la oferta definitiva se publicará en el Portal del Docente de Extremadura (https://profex.educarex.es) y en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

La convocatoria está abierta a personal funcionario docente de carrera dependiente de la Consejería de Educación que se encuentre en situación de servicio activo, servicios especiales, excedencia voluntaria y situación de suspensión, teniendo en cuenta las particularidades señaladas para cada circunstancia. Dado que el concurso es de ámbito estatal, podrá participar en esta convocatoria personal funcionario dependiente de otras Administraciones educativas.

Las solicitudes, junto a la documentación justificativa de cada mérito, se presentarán de forma electrónica a través de la aplicación informática diseñada para el proceso, siguiendo las instrucciones publicadas en Profex. No obstante, los aspirantes a los cuerpos de Inspección deben hacer este trámite en las Oficinas de Asistencia a la Ciudadanía de la Junta de Extremadura o de forma telemática a través de registro electrónico.

El plazo acordado para la presentación de solicitudes es desde el 5 hasta el 26 de noviembre de 2026, ambos inclusive.

La convocatoria incluye asimismo medidas específicas para las funcionarias víctimas de violencia de género que se vean obligadas a abandonar el destino donde venían prestando sus servicios, para hacer efectiva su protección o el derecho de asistencia social integral. En este caso, tendrán derecho al traslado a otra plaza o puesto de trabajo propio de su cuerpo, de características similares, sin necesidad de que sea vacante de necesaria cobertura. Los docentes que ejerzan este derecho tendrán prioridad sobre el resto de los aspirantes.

Los destinos se adjudicarán conforme al baremo de méritos establecido para cada caso. La adjudicación provisional se hará pública en el Portal del Docente de Extremadura. Por su parte, la resolución definitiva del concurso se publicará en el DOE.

La toma de posesión en los nuevos destinos tendrá lugar el 1 de septiembre de 2027.

'CÓDIGO ESCUELA 4.0'

La Mesa Sectorial de Personal Docente ha debatido la instrucción que regula el procedimiento para el desarrollo del acompañamiento y mentorización del personal docente que participa en el programa 'Código Escuela 4.0' durante el curso 2026/2027.

El objetivo de este programa es poner en marcha los mecanismos necesarios para facilitar a docentes y alumnado la integración en las aulas de las competencias digitales relacionadas con el pensamiento computacional, la programación y la robótica educativa.

Esta capacitación se articula mediante acciones formativas y de acompañamiento, tanto dentro como fuera del aula, a través de un equipo de mentores con un perfil técnico y pedagógico que asesorarán y acompañarán a los docentes.

La principal novedad de esta edición es que el programa se extenderá a los centros educativos sostenidos con fondos públicos que imparten Educación Secundaria Obligatoria. De este modo, pueden participar docentes de 2º ciclo de Educación Infantil, Primaria, ESO.

Gracias a la labor de un equipo integrado por 34 profesionales y a la aplicación de procesos continuos de evaluación y mejora, el programa ha alcanzado un notable impacto en la comunidad educativa, respaldado por las métricas e indicadores de seguimiento publicados en la web oficial del proyecto (https://codigoescuela40.educarex.es/).