Educación asegura que no se cerrará ningún colegio en Extremadura

El secretario general de Educación, José Pedro Catalán, ha participado en la Comisión de Educación celebrada este martes en la Asamblea de Extremadura donde ha asegurado que la Consejería de Educación y Formación Profesional no cerrará ningún colegio en la región.

Catalán explicado que existen diferencias entre cerrar y suspender la actividad, ha insistido en que "nosotros lo que hacemos es adaptarnos a las circunstancias", puesto que "un centro que no tiene alumnos o que tiene uno o dos, es susceptible de suspender la actividad temporalmente". En este contexto, ha recordado decisiones de cierre adoptadas por el Ejecutivo anterior.

El secretario general de Educación también ha destacado que la elección de las familias debe ser prioritaria a la hora de elegir el centro donde estudiarán sus hijos, sin olvidar, que la Administración debe ser responsable con los recursos de todos los extremeños. Además, ha asegurado que pueden suceder situaciones que no favorecen el desarrollo del menor cuando en un centro solo hay uno o dos alumnos, ya que los menores deben estar con sus iguales.

En la comisión también ha participado la directora general de Innovación e Inclusión Educativa, Carmen Gómez Labrado, quien ha destacado la importancia de la instrucción que regula el uso de dispositivos móviles tanto dentro como fuera del aula.

Una norma complementa a la anterior. "No estamos hablando de elegir entre lo que es digitalización y lo que es el bienestar digital, sino utilizar todo el uso adecuado de la tecnología para la educación, para el aprendizaje, para la inclusión, para lo que es el bienestar de los alumnos y de las buenas prácticas educativas de nuestros centros."

Esta instrucción, ha explicado la directora general, cuenta con la novedad de incorporar el bienestar digital, la regulación de la inteligencia artificial, el descanso digital, la protección de datos además de considerar la tecnología como un medio y no como un sustituto de la intervención humana.