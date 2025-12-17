La economía extremeña creció un 2,7 % en 2024, ocho décimas menos que la media española

El Producto Interior Bruto (PIB) de Extremadura creció un 2,7 % en términos reales en 2024, el tercero porcentaje más bajo a nivel autonómico y ocho décimas por debajo de la media nacional.

Las comunidades autónomas con mayores crecimientos fueron la Región de Murcia y Canarias (4,4 %),e Illes Balears (4,2 %), ha informado el Instituto de Estadística de Extremadura (Ieex) en un comunicado.

Cantabria (2,5 %) y País Vasco (2,6 %) fueron la regiones que experimentaron un menor aumento.

El sector primario creció hasta representar el 9 % del valor añadido bruto. El resto de los sectores redujeron su participación: Industria (17,8 %), Construcción (7 %) y Servicios ( 66,1 %).

En términos de índice de volumen, las ramas de actividad con las tasas positivas más elevadas fueron Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (15,4 %), Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería (4,9 %) y Construcción (3,8 %).

Solamente se registraron tasas negativas en la Industria manufacturera (-1,4 %).

El PIB per cápita de Extremadura en 2024 aumentó un 5,6 % en tasa anual hasta 25.224 euros por habitante. La media nacional se situó en 32.663 euros y la de la Unión Europea en 39.870 euros.

En términos relativos, el PIB por habitante de Extremadura fue un 22,7 % inferior a la media nacional.