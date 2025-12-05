La economía extremeña crecerá un 2,1% en 2025 y un 1,6% en 2026, por debajo de la media

El Producto Interior Bruto (PIB) de Extremadura crecerá en 2025 un 2,1%, por debajo del 2,9% esperado para el conjunto de España, y el próximo año un 1,6%, frente al 1,9% estimado para el país, según la previsión para las comunidades autónomas de Funcas.

El informe señala que el índice de producción industrial, junto a la evolución de los afiliados en el sector, apuntan a un crecimiento moderado en el sector, cuyo peso en la economía, en cualquier caso, es "más bien reducido".

Los indicadores de actividad en los servicios también ofrecen resultados "discretos", por debajo de la media, de modo que la construcción es el sector que puede registrar resultados más favorables, tras el fuerte crecimiento de los visados de obra registrados el año anterior.

En cuanto a la tasa de paro, Funcas vaticina que se situará en el 14,8% un nivel "relativamente elevado", si bien es, junto a Andalucía, la región que ha experimentado una mayor reducción de su tasa de desempleo desde 2019, fecha desde la que se ha producido un "casi nulo crecimiento" de la población activa. Las previsiones apuntan a la tendencia a la baja de la tasa de paro hasta el 13,7% en 2026.

Por otra parte, esta región destaca por ser la que registra una menor presencia de mano de obra inmigrante en el empleo creado en los últimos años, con solo el 22% desde 2022, frente a una media nacional del 48%.