Ecologistas Extremadura rechaza la declaración de la caza de perdiz con reclamo como Bien de Interés Cultural

Ha presentado alegaciones formales contra el procedimiento iniciado por la Junta.

Redacción

Extremadura

Ecologistas Extremadura rechaza la declaración de la caza de perdiz con reclamo como Bien de Interés Cultural.

La organización alerta del "grave retroceso ético, ambiental y social" que supondría, a su juicio, proteger como patrimonio cultural una práctica "basada en el enjaulamiento y muerte de animales".

Así, Ecologistas Extremadura ha presentado alegaciones formales contra el procedimiento iniciado por la Junta de Extremadura para declarar la caza de perdiz con reclamo como Bien de Interés Cultural (BIC) de carácter inmaterial, tras su publicación en el DOE el pasado 14 de noviembre de 2025.

De igual modo, solicita a la Administración regional que desestime el expediente y no declare BIC la caza de perdiz con reclamo, evitando el "despilfarro" del dinero público destinado a proteger el patrimonio y la cultura de Extremadura, apunta en nota de prensa.

