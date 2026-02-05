Ecologistas en Acción pide que se publique el catálogo regional de zonas húmedas de Extremadura

La asociación Ecologistas en Acción ha reclamado a la Junta que se publique el catálogo regional de zonas húmedas de Extremadura, ya que se trata de una "obligación incumplida" desde la Ley 4/89 de Espacios Protegidos.

Según señala Ecologistas en Acción en nota de prensa, el Plan Estratégico de humedales 2030 del Ministerio de Transición Ecológica, fijó 2026 para completar este catálogo, sin embargo, "Extremadura no ha hecho ni un avance de este catálogo que tiene que exponerse a exposición pública".

Recuerda este colectivo que para realizar esta propuesta la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura y la Universidad de Extremadura firmaron un convenio de colaboración, pero la comunidad "va tarde" puesto que esta propuesta debe ser sometida a información pública y pasar los trámites adecuados para que se incluyan en este 2026.

Según destaca Ecologistas en Acción, en Extremadura existen numerosos pequeños humedales y lagunas temporales que "durante años han estado olvidadas sin ningún tipo de protección, siendo en muchos casos desecadas, destruidas o laboreadas".

Añade que al margen de los embalses artificiales o lagunas más grandes como las de la Albuera que están dentro del convenio Ramsar, "el resto de las lagunas temporales y naturales se encuentran en el olvido y el ostracismo", y en especial, Ecologistas en Acción destaca las lagunas naturales y temporales de la Campiña Sur y Tierra de Barros "cuyos topónimos, delatan tiempos mejores para estos ecosistemas de gran importancia para la biodiversidad", señala.

Ecologistas considera que el inventario de estas zonas húmedas "debe ser el primer paso para evitar su paulatina degradación y desaparición", por lo que aboga por un plan de restauración financiado por Europa dentro de la estrategia para la renaturalización y restauración de la naturaleza.

Por todo ello, Ecologistas en Acción de Extremadura ha solicitado que se dé publicidad e información pública a la propuesta actualizada del inventario de zonas húmedas de Extremadura destinados a incluirse en el Inventario Nacional.