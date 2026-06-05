Ecologistas en Acción concede su Premio Atila a María Guardiola por sus políticas "extractivistas contra el territorio"

Ecologistas en Acción de Extremadura ha concedido su Premio Atila 2026 a la presidenta de la Junta, María Guardiola, por sus políticas "extractivistas contra el territorio extremeño y el medio ambiente".

En concreto, reprocha a Guardiola que fomente "nuevos regadíos y centros de datos que demandarán y secarán los ríos hasta límites no vistos".

También lamenta que la presidenta de la Junta "promociona el mantenimiento de una industria peligrosa como Almaraz promoviendo el mantenimiento de privilegios a las grandes eléctricas en detrimento del resto de la sociedad".

Igualmente, Ecologistas en Acción de Extremadura concede su Premio Caballo de Atila 2026 al vicepresidente de la Junta Abel Bautista, debido a que "por sus pies no es que no crezca la hierba, sino que arde como la pólvora por no haber declarado en su momento el peligro medio de incendios (quemándose cerca de 1000 hectáreas en Losar de la Vera)".

Además, considera a Bautista merecedor del galardón "por no haber adelantado el peligro alto de incendios en 15 días, provocando que hayan ardido más de 2.000 hectáreas en los últimos días de mayo".

De otro lado, Ecologistas en Acción concede su Premio Motosierra de Atila 2026 al Ayuntamiento de Zafra "por su desacertada sinrazón en el cuidado de los árboles de la localidad, en especial de los árboles más notables y antiguos", explica en nota de prensa el colectivo.

Mientras, el Premio Como Agua de Mayo 2026 lo concede de forma compartida al 'Grupo Pueblo Limpio' de Torrejoncillo "por su labor educativa ambiental y voluntaria en el mundo rural extremeño"; y a la Asociación Educatierra de Carcaboso "por su labor pionera en la formación de jóvenes y migrantes en agricultura y ganadería sostenible".

Al mismo tiempo, el Premio Ecofeminista 'Baubo' 2026 de Ecologistas en Acción de Extremadura recae en la Asociación 'Sonrisas en Acción' por sus proyectos que ponen el acento en las mujeres que viven en estados en guerra.

Finalmente, el Premio Lucha Social 'Francisco Pakillo' 2026 de Ecologistas en Acción de Extremadura se concede a la Global Sumud Flotilla "por su labor incansable y humanitaria en pro de la paz y solidaridad con el pueblo palestino".