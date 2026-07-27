El eclipse parcial de sol y las perseidas protagonizan un evento astronómico el 12 de agosto en La Cocosa

La Diputación de Badajoz celebrará el próximo 12 de agosto a partir de las 19,15 horas un nuevo evento astronómico en la finca La Cocosa bajo el título 'Eclipse'.

Se trata de una cita centrada en la observación y divulgación del eclipse solar que será observado parcialmente desde la provincia, seguido de una observación astronómica donde se podrá disfrutar del espectáculo de las perseidas.

La actividad constituye la cuarta sesión de la programación anual 2026-2027 del Centro de Promoción y Protección del Cielo (CPPC) y contará con servicio de autobús gratuito desde Badajoz, con salida prevista a las 18,45 horas.

Cabe destacar que el eclipse del 12 de agosto se podrá observar parcialmente desde la provincia de Badajoz, junto con que este día coincide, además, con el "pico" de las perseidas, día en el que más meteoros por hora podrá observarse en el cielo nocturno, por lo que será "un broche de oro" para un evento de observación astronómica, señala la Diputación de Badajoz en nota de prensa.

La actividad incluirá la observación del eclipse, que sucederá a ultima hora de la tarde, con otra astronómica centrada en las perseidas, combinando la contemplación a simple vista con el uso de instrumentación astronómica especializada para poder ver los objetos de cielo profundo típicos de esta época del año, todo ello acompañado de explicaciones especializadas que ayudarán a comprender lo que está sucediendo.

Asimismo, se explicará el trabajo que desarrolla la Diputación de Badajoz en la protección del cielo nocturno y en la sensibilización sobre la importancia de reducir la contaminación lumínica. La actividad alternará la observación directa del cielo con contenidos divulgativos relacionados con la astronomía y la conservación del patrimonio natural nocturno.

Para la observación del eclipse se facilitará a los asistentes unas gafas con filtros especiales homologados para tal fin, ante lo que se recomienda extremar la precaución en la observación del eclipse independientemente de dónde se haga, no observar directamente el Sol y hacer uso de equipamientos homologados para este uso específico.

El aforo para esta actividad será de 50 plazas en autobús y 30 plazas para los que quieran desplazarse en su propio vehículo. En ambos casos se tendrá que formalizar la inscripción por cada asistente.

Las inscripciones ya están abiertas en la web de la Diputación de Badajoz. El servicio de autobús será gratuito y el punto exacto de salida desde Badajoz se comunicará a los participantes mediante correo electrónico.