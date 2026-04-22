Dos mujeres y un niño afectados de diversa consideración en el incendio en una vivienda en Badajoz

Dos mujeres y un niño han resultado afectados de diversa consideración en el incendio en una vivienda registrado este martes, día 21, en Badajoz.

El fuego se ha originado sobre las 15,30 horas en el segundo piso del número 10 de la calle La Maya de la capital pacense, según los datos aportados por el Centro 112 de Extremadura, que recibió una llamada telefónica para informar sobre lo ocurrido.

Como consecuencia del suceso ha resultado herida "menos grave" por intoxicación por monóxido de carbono una mujer de 53 años; y leves un niño de 9 años y una mujer de 50 años.

La fémina herida menos grave ha sido trasladada hasta el Hospital Universitario de Badajoz.

Tras la llamada al 112, hasta el lugar de los hechos se han desplazado una unidad medicalizada de emergencia y una unidad de soporte vital básico del SES, bomberos del Ayuntamiento de Badajoz, y efectivos de la Policía Local y de la Policía Nacional.