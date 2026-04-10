Dos hombres de 76 y 87 años fallecían este jueves en dos accidentes en Peraleda de Zaucejo y Benquerencia de la Serena

Dos hombres de 76 y 87 años fallecían ayer en Extremadura en dos accidentes ocurridos en las localidades de Peraleda de Zaucejo y Benquerencia de la Serena.

El Peraleda de Zaucejo, un hombre de 76 años moría, al tener un accidente con maquinaria agrícola, tras el que ha quedado atrapado y por cuya vida no han podido hacer nada los recursos sanitarios y de emergencia desplazados a la zona.

También sobre las ocho y media de la tarde, el 112 recibió un aviso de una salida de vía con el vehículo en situación de vuelco en un terraplén, a consecuencia de la cual el conductor, un hombre de 87 años, quedó atrapado en el interior del vehículo, falleciendo en el acto en Benquerencia de la Serena.