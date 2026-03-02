SUCESOS

Dos hombre y una mujer heridos en dos accidentes en Garciaz y Jaraíz de la Vera y en un atropello en Plasencia

Los dos hombre quedaron heridos "menos grave", la mujer "leve" tras el atropello en la capital del Jerte.

Redacción

Extremadura |

Ponle Freno - cartón - logo
Ponle Freno - cartón - logo | atresplayer.com

Un hombre de 34 años quedaba herido de carácter "menos grave", tras sufrir un accidente con un quad este sábado a la altura de la localidad cacereña de Garciaz, por cuenta del cual ha sido trasladado en helicóptero al Hospital Universitario de Cáceres.

Por otra parte, un hombre de 41 años resultaba herido de carácter "menos grave" en un accidente en el que se han visto involucrados un coche y una moto este sábado, cerca de la localidad cacereña de Jaraíz de la Vera. El herido, politraumatizado, fue derivado al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia.

Y una mujer de 42 años, herida de carácter leve, tras ser atropellada en la noche de este pasado viernes en la Calle Obispo Valera de Plasencia. Fue trasladada policontusionada al Hospital Virgen del Puerto de la capital del Jerte.

