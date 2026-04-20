Dos extremeños, a bordo de la Global Sumud Flotilla para llevar ayuda humanitaria a Gaza

Dos activistas extremeños han partido a bordo del Global Sumud Flotilla (GSF), cuya misión marítima liderada por civiles cuyo objetivo es llevar ayuda humanitaria a los palestinos que habitan en la Franja de Gaza.

Se trata de Pedro López y de José Luis Ybot, conocido como 'Kurdo', vecinos de la comarca de la Vera, que el pasado 15 de abril zarparon desde Barcelona junto al resto de sus compañeros.

Las embarcaciones, que tenían previsto salir antes pero que debieron retrasar su partida por las condiciones meteorológicas, cuentan con el apoyo de organizaciones como Open Arms y Arctic Sunrise Greenpeace, que navegan junto a la flota civil como parte de su programa humanitario y de seguridad más amplio, según informa Global Sumud Flotilla Extremadura en una nota de prensa.

A medida que las primeras embarcaciones avanzan hacia el este, la flotilla entra en una fase de movilización coordinada que abarca varios puertos de Italia y otros lugares, con eventos públicos, encuentros con los medios de comunicación, reuniones institucionales, encuentros culturales e hitos operativos que se desarrollan en Augusta, Catania, Siracusa, Roma y otras comunidades sicilianas, así como en Bruselas (Bélgica).

En cada etapa, se espera que se unan más embarcaciones y participantes internacionales antes de la partida oficial ampliada desde Siracusa (Italia) el 24 de abril.