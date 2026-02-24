Dos detenidos en Villafranca de los Barros por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas

La Guardia Civil ha detenido en Villafranca de los Barros a dos ciudadanos portugueses como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas.

La actuación tuvo lugar la tarde del pasado miércoles, cuando agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil captaron con el cinemómetro a un turismo que circulaba a velocidad muy superior a la permitida para la vía.

Ante las sospechas de que pudieran ocultar algún efecto de ilícita procedencia se llevó a cabo el registro de sus pertenencias y vehículo y se les intervino bajo el asiento del copiloto un neceser que contenía en su interior 1,10 gramos de cocaína, 64 bolsas individuales, una báscula de precisión, una pistola y dos cartuchos para la misma.

Junto al neceser, los agentes también hallaron 12.844 euros, supuestamente obtenidos del tráfico de drogas, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Con las pruebas incriminatorias fueron detenidos y trasladados a dependencias oficiales, donde se les instruyeron diligencias por delitos contra la salud pública por traficar con drogas y tenencia ilícita de armas.

Diligencias que junto a los detenidos han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros.