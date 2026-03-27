La Diputación refuerza su apoyo al mundo rural con más de 2 millones de euros en inversiones y ayudas a municipios

Con un minuto de silencio en recuerdo y respeto a las víctimas de la violencia machista y desde la celebración del último pleno y mostrar el más profundo rechazo por los asesinatos, recordando también a Francisca Cadenas desaparecida en Hornachos y cuyos huesos fueron encontrados en una casa próxima a su vivienda, ha comenzado el pleno ordinario que ha celebrado la Diputación Provincial de Cáceres correspondiente al mes de marzo.

Un pleno que se ha celebrado en un todo de diálogo y debate cordial como viene siendo habitual y en el que se ha tenido también un recuerdo hacia Dania Dévora directora de Womad Cáceres durante dos décadas y que falleció ayer miércoles en Canarias.

Entrados en materia, y en lo referente al Plan de inversiones y actuaciones de reposición y conservación en infraestructuras y edificios provinciales, se han aprobado para el Palacio Mayoralgo un total de 19.459,92 € destinados a la instalación de sistema de bombeo para alimentación de bocas de incendio equipadas y para la conexión de la red de voz y datos a la red corporativa provincial. Destinado a los parques del SEPEI de Plasencia, Valencia de Alcántara, Navalmoral de la Mata y Guadalupe, se ha dado luz verde a un total de 636.000 € para diferentes obras.

En la rueda de prensa previa al pleno, la portavoz y vicepresidenta primera Esther Gutiérrez, se ha referido al Palacio Mayoralgo para señalar que en breve comenzarán los traslados.

“En este caso es la puesta a punto de la seguridad contra incendios que estaba un poco más obsoleto y la conexión del edificio con la red corporativa. Por tanto, una vez se subsane este tipo de cuestiones básicas y fundamentales, el palacio estará totalmente disponible para empezar de forma paulatina a trasladar a los trabajadores y trabajadoras. En cuanto eso esté finalizado, será en breve, y se va a comenzar por parte de los trabajadores de Pintores 10. Y de forma paulatina, se va a continuar con el resto de empleados. Yo creo que, en un mes, un mes y medio, se empezará a hacer ese traslado”.

Asimismo, la portavoz ha incidido en que además del uso administrativo, este edificio tendrá un uso cultural, “queremos también aprovecharlo en este sentido, porque tiene un potencial extraordinario. De hecho, bueno, trabajamos ya en diseñar espacio de cara a Jato. Pero de forma más estable, sí queremos aprovechar el espacio en la parte de abajo para hacer actividades culturales y expositivas”

Red viaria

Además, se aprueba una ampliación del Programa de inversiones en carreteras incluidas en la Red Viaria Provincial en la lucha contra el aislamiento de los municipios y el mantenimiento de la red por un total de 200.000 €. Se trata de la CC-218, de N-630 a Aldea del Camino por Casas del Monte y Segura de Toro para reconstrucción del muro de contención en Segura de Toro (56.000 €); CC-202, de Casar de Palomero a Mohedas de Granadilla (8.223,67€) y para asistencias técnicas vinculadas a obras en la Red Viaria Provincial, 135.776,33 €.

Destinado a inversiones extraordinarias en entidades locales para atender situaciones puntuales se aprueba un total de 209.388,87 €. Estarán destinados a Alcuéscar para reparaciones de pavimento en la Plaza de España, 66.030,72; Cabezuela del Valle, reparación de acceso a azud de abastecimiento, 25.039,03€; Rosalejo, mejora de la red de saneamiento, 70.000 € y en Santiago de Alcántara para modificación de líneas y cuadro de mando de alumbrado público, 48.319,12 €.

También se aprueban partidas destinadas al patrocinio del Club Polideportivo cacereño, 110.000€ para la finalización de la grada para que asociaciones, institutos y diferentes colectivos puedan acceder a los partidos, y una subvención nominativa a la Asociación cultural de Encajeras “La Picota” de Galisteo para el X Encuentro de encajeras, 5.800 €.

Con un montante total de 807.460 se aprueba la dotación de nuevas actuaciones como son:

Rehabilitación de edificios en fincas Haza y el Cuartillo 130.155,70

Red viaria provincial 43.698,48

Inversiones extraordinarias urgentes 69.704,75

Asistencias técnicas 5.095,60

Obras convenio casas cuartel 27.984,94

Edificios Provinciales 33.214,17

Edificios SEPEI 2.550,50

Programa ayuntamientos programa puntos de recarga 7.467,08

Nuevo embarcadero pantalán en Garrovillas 24.588,85

Convenio Conf. Hidrográfica Tajo. Mantenimiento y limpieza cauces 200.000,00

Expropiación Red viaria 263.000,00

Respaldo tejido social

Destinado a entidades locales de la provincia y asociaciones sin ánimo de lucro para la ejecución de inversiones y obras se aprueba un total de 172.000 euros.

Se trata de los ayuntamientos de Abertura, piscina municipal; Casas de Don Gómez, pavimentaciones; Cerezo, alumbrado público, Hoyos, redes y pavimentaciones; la Moheda de Gata, de pendencias municipales; San Martín de Trevejo, parque infantil; Valdemorales, instalaciones deportivas, Valdehúncar, cementerio municipal y Villar de Plasencia, adaptaciones de bienes municipales además de para la asociación Formación Educadores Tiempo Libre “Nutria” para mejora de infraestructuras.

Destinado a asociaciones sin ánimo de lucro, entidades locales y otras entidades para gastos corrientes se aprueban un total de 283.207,00 euros.

Destacan en este apartado la ayuda a la Federación Extremeña de Festivales autogestionados. Bellota Rock con 40.000,00 euros; la redacción del proyecto de restauración del Castillo de Trevejo, 9.075 euros o la subvención a la Universidad, sociedad –UEX, II Edición del Máster en gestión y administración local, 25.000 euros.

Programa de dinamización deportiva

Se aprueba también en el pleno el compromiso de gastos plurianuales del convenio entre las diputaciones de Cáceres y Badajoz y la Junta de Extremadura para el desarrollo del Programa de Dinamización Deportiva años 2026-2029. Como ha explicado Esther Gutiérrez se trata de un convenio con el que, no solo mantiene activa a la población de todas las edades de los municipios de la provincia, sino que también es generador de empleo.

“La diputación aporta más de 581.000 euros para la contratación en la provincia de Cáceres de esos dinamizadores deportivos, y en esa colaboración entre administraciones, hacemos posible ofrecer este servicio deportivo en nuestras zonas rurales para la gestión de los clubes, de los propios equipos desde la base, desde la primeras edades hasta más avanzado, o, incluso, la gimnasia de mantenimiento y otro tipo de actividades deportivas que se vienen haciendo con hombres y mujeres de todas las edades. Nos parece que es un programa muy importante que lleva muchos años funcionando y que ha sido un éxito rotundo”.

A esto, ha continuado, se suma “la creación de empleo con este programa, porque hay que destacar que solo en la provincia de Cáceres se contratan o se mantiene el empleo de 67 dinamizadores deportivos. Y nos parece que esto es una cuestión importante, relevante, que tenemos que poner en valor, es fundamental hablar de un tema de estas características”.

Finalmente se da luz verde a la adhesión de la Diputación Provincial de Cáceres a la Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la Energía, EnerAgen.