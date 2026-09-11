La Diputación de Cáceres retoma 'En mi pueblo emprendí' para acompañar a futuros empresarios en el medio rural

La Diputación de Cáceres ha retomado, tras el paréntesis estival, el itinerario formativo de 'En mi pueblo emprendí' para impulsar el emprendimiento en el medio rural. En esta ocasión se llevarán a cabo cinco nuevos talleres presenciales y dos 'webinars' gratuitos que recorrerán la provincia entre septiembre y octubre para acompañar a personas emprendedoras, futuros empresarios y quienes buscan desarrollar una idea de negocio desde sus municipios.

Después de una primera fase que reunió a decenas de participantes de perfiles muy diversos --desde personas con una idea de negocio hasta emprendedores en activo, nuevos pobladores o personas retornadas-- el programa inicia ahora una nueva etapa con nuevas propuestas formativas.

El objetivo, tal como recuerda la vicepresidenta Primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez Morán, sigue siendo "demostrar que emprender en el medio rural va mucho más allá de crear empresas, porque supone identificar oportunidades, conectar con los recursos del territorio y generar proyectos capaces de contribuir al desarrollo económico y social de los municipios de nuestra provincia".

Los talleres presenciales mantienen el formato práctico que ha caracterizado al programa desde su inicio. Así, bajo el título 'Transforma tu idea en un negocio viable', quienes participan trabajan directamente sobre sus propios proyectos mediante herramientas de innovación y metodologías como el Business Model Canvas, que les permiten definir su propuesta de valor, identificar a sus clientes, analizar la viabilidad de su idea y descubrir nuevas oportunidades de desarrollo.

Las sesiones están dirigidas tanto a quienes aún no han emprendido como a personas que ya cuentan con un negocio y desean replantear o mejorar su modelo empresarial.

CALENDARIO PREVISTO

El calendario previsto para esta segunda fase comenzará en Valencia de Alcántara el próximo 17 de septiembre para seguir en Hervás el 29 de septiembre y llegar a Navalmoral de la Mata el 7 de octubre. En Arroyo de la Luz está prevista una acción el 22 de octubre, mientras que a Logrosán llegará el 27 de octubre. Cada taller tendrá una duración de cuatro horas y la participación será gratuita previa inscripción.

La formación presencial se complementa con un programa online de 'webinars' abierto a toda la provincia, pensado para facilitar la participación de cualquier persona interesada, independientemente de su lugar de residencia.

Así, el próximo 30 de septiembre tendrá lugar la presentación denominada 'Del propósito al impacto: cómo comunicar y vender en digital para emprender', que se centrará en ofrecer herramientas prácticas para mejorar la comunicación de los proyectos, aumentar su visibilidad y potenciar las ventas a través de canales digitales.

El 28 de octubre se celebrará la última sesión del itinerario online, 'Oportunidades que se ven: recursos, ayudas e ideas que ya están en marcha', en la que se presentarán programas de apoyo, financiación, entidades de acompañamiento y recursos disponibles para facilitar la puesta en marcha y consolidación de iniciativas emprendedoras.

Los participantes pueden asistir de forma independiente a cualquiera de las actividades o completar el itinerario formativo, "obteniendo un certificado de participación al finalizar el programa", informa la diputación cacereña en nota de prensa.

Más allá de la formación, el programa 'En mi pueblo emprendí' está permitiendo "crear una red de personas emprendedoras repartidas por diferentes comarcas de la provincia, favoreciendo el intercambio de experiencias, la colaboración entre proyectos y el acceso a recursos especializados", recoge la nota.

Durante los primeros meses del programa han surgido iniciativas empresariales muy diversas vinculadas al comercio, el turismo, la innovación social, la tecnología, los servicios o la artesanía, "confirmando el potencial emprendedor existente en el medio rural cuando las personas cuentan con acompañamiento, formación y espacios donde compartir sus ideas", ha subrayado Esther Gutiérrez.

Toda la información sobre el itinerario formativo y las inscripciones para las próximas actividades está disponible en la página web del programa.