Diputación de Cáceres impulsa nuevas exhumaciones en los cementerios de Cáceres y Conquista de la Sierra

“Pueden ser más de 300 personas, 300 cuerpos de personas fusiladas, asesinadas simplemente por pensar diferente, y por ellas vamos a continuar hasta el final, hasta que se esclarezca todo y las familias puedan darles la sepultura que merecen, igual que hicimos en la Mina Terría, igual que estamos haciendo en la Mina La Paloma”. En este caso, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales Sánchez, se estaba refiriendo a las fosas comunes de los cementerios de Cáceres y de Conquista de la Sierra, donde la Diputación impulsará nuevas exhumaciones.

Estas declaraciones las ha hecho el presidente provincial durante la presentación y la firma, este martes, del convenio para desarrollar nuevas actuaciones de memoria democrática firmado con la Sociedad de Ciencias Aranzadi, representada por María Fortuna, y la de la Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres, AMECECA, por su presidenta María Jesús Criado.

El acuerdo, que cuenta con una financiación de 100.000 euros procedente de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática del Gobierno de España, permitirá arrancar los trabajos de investigación, localización y exhumación de víctimas de la represión franquista en dichos cementerios.

Los trabajos estarán dirigidos por la Sociedad de Ciencias Aranzadi, entidad especializada en exhumaciones y estudios forenses vinculados a la memoria democrática, y entre las actuaciones previstas se incluyen investigaciones históricas y documentales, prospecciones arqueológicas, exhumaciones, análisis antropológicos y pruebas genéticas para tratar de identificar los restos recuperados.

En el caso del cementerio de Cáceres, las estimaciones apuntan a que podrían localizarse restos de cerca de 300 personas en la zona donde actualmente se encuentra el memorial. En Conquista de la Sierra se calcula que podrían hallarse alrededor de 15 cuerpos.

Desde Aranzadi, María Fortuna ha explicado que se espera acometer estos trabajos en año y medio, dos años. En una primera fase, se localizarán las fosas en el área designada, “lo que nos permitirá establecer un calendario de exhumación y de estudio antropológico, y tanto los estudios en campo destinados como la recuperación de los individuos o la exhumación de ellos, se realizará de manera paralela al estudio antropológico forense de los restos”. Además, ha añadido, “se considerará la toma de muestras genéticas de los familiares”, de modo que, en una segunda fase, se acometan esos estudios genéticos.

Fortuna ha adelantado que está previsto comenzar los trabajos en Conquista de la Sierra en el mes de julio, y en Cáceres, en el mes de septiembre, para lo que deben obtener el permiso de la Junta de Extremadura y los gobiernos locales.

Por su parte, AMECECA colaborará en las labores de contacto y acompañamiento a las familias, además de participar en actividades divulgativas y de sensibilización social relacionadas con la memoria democrática.

La presidenta de AMECECA ha sostenido que la fosa del cementerio de Cáceres, “puede ser una de las fosas más grandes que haya en Extremadura, con alrededor de 300 cuerpos”. En el memorial, ha destallado, “tenemos datadas casi 700 personas. De las que más de 530 fueron fusiladas, de algunas no se sabe dónde están los restos, pero de otras sí tenemos conocimiento de que están en la fosa del cementerio”. A ellos se sumarían alrededor de 150 personas que murieron en prisión. “Por todo esto -ha reiterado- este es un día muy importante para AMECECA, se inicia un proceso que nos llevará también a desempeñar una labor de difusión y labor pedagógica para que se conozca la represión que se sufrió en la ciudad de Cáceres”.

Morales ha querido destacar “el trabajo serio y comprometido” que vienen realizando tanto Aranzadi como AMECECA en la provincia, así como la importancia de “preservar la memoria para entender nuestra historia y fortalecer los valores democráticos”.

“Seguramente -ha subrayado- con 100.000 euros no se llegue a todo, pero el compromiso de la diputación y de la Secretaría de Estado del Gobierno de España es continuar, continuar hasta que seamos capaces de dar la sepultura que merecen a aquellas personas que murieron injustificadamente, simplemente por pensar diferente”. Así, ha concluido, este convenio supone “seguir dando respuesta a muchas personas que llevan décadas esperando conocer qué ocurrió con sus familiares y poder cerrar heridas desde la dignidad y el respeto”.