La Diputación de Cáceres impulsa la gobernanza turística en el marco del Plan “Sabores y Paisajes de las Tierras de Cáceres y Trujillo”

Este plan tiene como objetivo principal impulsar el desarrollo turístico de las comarcas de Montánchez-Tamuja, Miajadas-Trujillo y Tajo-Salor-Almonte, poniendo en valor los recursos propios del territorio y reforzando su identidad. Se trata de una oportunidad estratégica para consolidar un destino turístico más sostenible, singular y diferenciado, basado en los paisajes gastronómicos y los productos agroalimentarios locales como eje vertebrador.

Con una inversión total de 4.850.000 euros, el plan estará en ejecución hasta el 30 de junio de 2026.

Entre las actuaciones más destacadas se encuentra la creación de entidad de gestión turística para el producto “Paisajes y Sabores Gastronómicos de Tierras de Cáceres y Trujillo”. Esta iniciativa tiene como finalidad establecer un modelo de gobernanza turística que mejore la coordinación entre los distintos agentes implicados, defina una hoja de ruta común y determine los mecanismos de toma de decisiones en torno al desarrollo del turismo gastronómico en el territorio.

La Diputación de Cáceres viene impulsando este tipo de estructuras en sus planes de sostenibilidad turística, apostando por una gestión más eficaz basada en la colaboración público-privada. Este enfoque ya se inició con la creación de la Mesa de Turismo de la Provincia de Cáceres y se extiende ahora a diferentes territorios y productos turísticos.

Tras un proceso participativo desarrollado en los últimos meses —que ha incluido reuniones, encuestas y talleres con agentes clave del territorio—, se acordó implementar un modelo de gobernanza articulado en torno a una Mesa de Turismo para el producto “Sabores y Paisajes Gastronómicos”.

Así, la Mesa de Turismo Temática de los Sabores y Paisajes Gastronómicos se configura como un espacio de coordinación, reflexión estratégica y dinamización del producto turístico gastronómico, con los siguientes objetivo

Crear un producto turístico gastronómico conjunto, auténtico y basado en las singularidades de las tres comarcas.

Favorecer la implicación activa de los actores del territorio.

Generar confianza y fomentar una cultura de cooperación.

Identificar y desarrollar proyectos compartidos.

Sentar las bases de una gobernanza turística sólida, valorando la creación futura de estructuras de colaboración más avanzadas.

Durante la sesión de trabajo de hoy se ha abordado el reglamento de funcionamiento de la Mesa, así como el plan de acción y las posibles vías de financiación.

Con esta iniciativa, la Diputación de Cáceres reafirma su compromiso con un modelo turístico sostenible, participativo y orientado al desarrollo equilibrado del territorio.