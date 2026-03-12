CIBERSEGURIDAD

La Diputación de Cáceres y la Guardia Civil reafirman su colaboración en mejora de cuarteles y ciberseguridad

El propósito es continuar y profundizar en esta cooperación, de la que un ejemplo claro es el convenio firmado para la mejora de los cuarteles de la Guardia Civil en el ámbito rural.

Redacción

Extremadura |

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha recibido en visita protocolaria al nuevo general de brigada de la Guardia Civil en Extremadura, Manuel Velarde Tazón, con quien ha abordado las relaciones y la "profunda colaboración" que mantienen ambas instituciones.

El propósito, ha indicado el presidente provincial, es continuar y profundizar en esta cooperación, de la que un ejemplo claro es el convenio firmado para la mejora de los cuarteles de la Guardia Civil en el ámbito rural.

"La Guardia Civil -recuerda el presidente- es un cuerpo eminentemente rural y la filosofía de la diputación es la defensa de la vida en nuestros pueblos, por ello invertir en que los acuartelamientos de la Guardia Civil estén en perfecto estado posibilita que los agentes estén a gusto en el entorno rural y que los ciudadanos tengan el mejor servicio posible".

Otro convenio que se ha renovado es el que permite el desarrollo de un programa de ciberseguridad en el medio rural, un programa de formación que viaja por distintos municipios abordando temas sobre prevención de estafas digitales, fraudes electrónicos, 'phishing', suplantación de identidad y otros ciberdelitos a población general, colectivos vulnerables, personal municipal, asociaciones locales, pequeños comercios y autónomos.

