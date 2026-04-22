La Diputación de Cáceres extiende la gestión integral del ciclo del agua en cinco municipios de Sierra de Gata

El vicepresidente de MásMedio, Javier Prieto, ha presentado este martes el nuevo servicio de abastecimiento de la gestión integral del ciclo del agua al conjunto de representantes municipales de la comarca Serragatina, en la sede de la Mancomunidad de la Sierra de Gata, en Hoyos. Prieto ha destacado que “seguimos avanzando en nuestra provincia y seguimos mejorando la prestación a nuestros vecinos, y en esta ocasión lo hacemos en materia de agua, a lo que se une también el PERTE de digitalización que tenemos en gran parte de los municipios de esta comarca, así como los servicios de recogida de basura que ya llevamos más de dos años prestando en toda la Sierra de Gata”.

Se trata de un nuevo servicio que la Diputación de Cáceres, a través del Consorcio MásMedio, pondrá en marcha a partir del próximo 1 de mayo. Con este sistema se prestará el servicio de abastecimiento en ciclo completo en los municipios de Acebo, Hoyos, Villamiel, Perales del Puerto y Cilleros. Este modelo de gestión integral de abastecimiento incluye la cobertura de los costes energéticos, de personal y de mantenimiento, así como la ejecución de las mejoras necesarias en las instalaciones.

El contrato, adjudicado a la empresa Aqualia por un importe de 1,3 millones de euros, tendrá una duración inicial de tres años, con posibilidad de dos prórrogas, hasta un máximo de cinco años.

Ampliación de la plantilla

El nuevo modelo garantiza la estabilidad del empleo mediante la subrogación del personal actual. Además, se refuerza la estructura con la incorporación de un operario adicional a tiempo completo y personal de apoyo durante los meses de mayor demanda. El equipo se completa con la figura del jefe de servicio por parte de la empresa adjudicataria y con la dirección técnica del Consorcio MásMedio.

Atención a la ciudadanía

El Consorcio dispondrá de una oficina fija en Cilleros, donde los usuarios podrán realizar todos los trámites relacionados con el servicio. Este punto de atención se complementará con oficinas móviles que se desplazarán una vez al mes a cada municipio, acercando la gestión administrativa a la población y facilitando una atención más directa y accesible.

Asimismo, se pondrá en marcha una aplicación de Portal Ciudadano específica para los servicios gestionados por el Consorcio MásMedio, que inicialmente permitirá a los usuarios acceder a información sobre su consumo, consultar facturas y realizar gestiones de manera ágil y sencilla.

Mejora y modernización del ciclo del agua

Este servicio se complementa con el de saneamiento y la depuración de aguas residuales de la comarca, lo que permite al Consorcio MásMedio gestionar todo el ciclo del agua de forma más eficiente.

Los municipios incluidos forman parte del proyecto AQUA-CERES, enmarcado en el PERTE de digitalización del ciclo del agua, por lo que ya se está realizando la renovación integral del parque de contadores, así como la modernización de los equipos de medición y control de la calidad del agua, tanto en origen como en su distribución.

Nuevas mejoras en 2026

Para el ejercicio 2026 está prevista una inversión de 45.000 euros destinada a mejoras prioritarias del servicio, con especial atención a los sistemas de bombeo en periodos estivales. Posteriormente, se llevarán a cabo actuaciones para reforzar el control de la calidad del agua y mejorar los sistemas de filtración en las instalaciones de almacenamiento y distribución.

Con esta iniciativa, ha concluido el vicepresidente del consorcio, “la Diputación de Cáceres refuerza su compromiso con la mejora de los servicios públicos en el medio rural, garantizando una gestión moderna, eficiente y sostenible de un recurso esencial como el agua, al tiempo que contribuye a fijar población y mejorar la calidad de vida en los municipios de la provincia”.