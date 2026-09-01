La Diputación de Cáceres destina 300.000 euros a la recuperación de la caza menor y la mejora de hábitats rurales

La Diputación Provincial de Cáceres ha lanzado una nueva convocatoria de subvenciones dotada con un total de 300.000 euros, dirigida a las sociedades locales de cazadores, para que puedan llevar a cabo proyectos orientados a la recuperación de especies cinegéticas de caza menor y la mejora de la conservación del medio natural.

Se trata de una línea de ayudas que saldrá publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) en los próximos días y que permitirá financiar proyectos hasta una cuantía de 8.000 euros para cada una de las sociedades de cazadores que concurran. En la provincia de Cáceres hay registradas unos 300 cotos sociales, una cifra superior al número de localidades ya que en algunos municipios hay más de uno.

La diputada de Medio Ambiente y Transición Ecológica, Agricultura y Ganadería, Angélica García, ha explicado que entre las actuaciones subvencionables se incluyen medidas de recuperación y mejora de hábitats de especies cinegéticas de caza menor, como la creación de márgenes multifuncionales, la instalación de comederos y bebederos, los cultivos no productivos de cereales, los desbroces con siembra de pastizal o pradera y la construcción de puntos de agua.

La convocatoria contempla también actuaciones específicas para la recuperación del conejo de monte, entre ellas la creación de núcleos de cría semiextensivos con repoblación, la construcción de vivares artificiales o majanos, las repoblaciones debidamente autorizadas, la instalación de comederos y bebederos específicos, los cultivos no productivos de cereales y leguminosas y los desbroces selectivos en zonas destinadas a la recuperación de la especie.

García ha subrayado este lunes en rueda de prensa que esta iniciativa trasciende el apoyo a la caza social, ya que busca la conservación activa del medio rural, la mejora de los ecosistemas, la recuperación de hábitats y el refuerzo de la biodiversidad.

En este sentido, la diputada ha destacado la alianza estratégica con la entidad cinegética ya que se ha trabajado de la mano de la Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza) porque "ellos son quienes conocen el territorio" y las necesidades de las sociedades locales de cazadores en los pueblos.

Igualmente, la diputada ha destacado el impacto ambiental y preventivo que generarán estos proyectos en la provincia, ya que la conservación de los entornos naturales son también "una vía para colaborar, por ejemplo, en la lucha contra los incendios forestales", ya que "contar con espacios cuidados por las personas que viven y trabajan en el propio territorio es una de las formas más efectivas de proteger el medio ambiente", ha señalado.

AVANCES DE LA CONVOCATORIA

En su intervención, la diputada ha desgranado los aspectos clave de esta nueva línea de ayudas, fruto del convenio entre la institución provincial y Fedexcaza. Así, las sociedades de cazadores contarán con el apoyo directo de la red comarcal de oficinas de Fedexcaza para la redacción y presentación de sus proyectos y que se encuentran ubicadas en Navalmoral de la Mata, Coria y Brozas.

En cuanto a los requisitos formales, cada sociedad local podrá presentar una única solicitud vinculada al coto social del que sea titular. Todas las actuaciones deberán ejecutarse dentro del ámbito territorial de la provincia de Cáceres, ser compatibles con el plan técnico de caza vigente y contar, de forma previa a su desarrollo, con las licencias y autorizaciones sectoriales exigibles en materia cinegética, ambiental, sanitaria o de recursos hídricos.

Asimismo, la convocatoria priorizará las propuestas integrales y complementarias que combinen adecuadamente la mejora del hábitat con la disponibilidad de agua, alimento y refugio, frente a intervenciones aisladas.

En la evaluación de las solicitudes también se ponderarán la implantación social de la entidad, la inclusión de mujeres socias, la calidad técnica y el impacto ambiental, la presencia en espacios de la Red Natura 2000, la rotación en la concesión de ayudas y la existencia de compromisos de seguimiento y mantenimiento.

El periodo general de ejecución de los proyectos abarcará del 15 de septiembre de 2026 al 15 de septiembre de 2027, ampliándose hasta el 15 de octubre de 2027 en el caso de siembras, cultivos no productivos u otras actuaciones sujetas a ciclos agronómicos específicos.

Las solicitudes se tramitarán exclusivamente por vía telemática a través de la sede electrónica de la Diputación Provincial de Cáceres, durante el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).