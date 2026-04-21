Diputación de Badajoz presenta en una jornada sus iniciativas de adaptación al cambio climático en zonas rurales

La Diputación de Badajoz ha participado en Las Palmas de Gran Canaria en dos eventos de la Red de Autoridades Ambientales (RAA) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), como son la 49ª Jornada Temática sobre Adaptación al Cambio Climático y la 56ª Reunión Plenaria de la Red.

La institución estuvo representada por el diputado de Sostenibilidad Ambiental, Energía y Territorio Verde de la Diputación de Badajoz, Raúl Jareño, y la técnica de Innovación y ODS de dicha área, Sara Tena, quien además ha intervenido como ponente para exponer los trabajos que la Diputación viene desarrollando en materia de adaptación al cambio climático en los municipios rurales de la provincia.

En el marco de la 49ª Jornada Temática, dedicada a la adaptación al cambio climático e impulsada por el Gobierno de Canarias junto con el Ministerio de Hacienda, Sara Tena ha expuesto las iniciativas que la Diputación de Badajoz ha puesto en marcha para reforzar la resiliencia de los municipios rurales de la provincia de Badajoz frente a los impactos del cambio climático.

La jornada ha reunido a representantes de diversas administraciones autonómicas y estatales, así como de la Comisión Europea, y abordó el marco estratégico de adaptación, la financiación europea disponible y proyectos piloto desarrollados en distintas regiones del país, según informa la Diputación de Badajoz en nota de prensa.

REUNIÓN PLENARIA

Al día siguiente, la representación provincial ha asistido a la 56ª Reunión Plenaria de la RAA, que incluyó un diálogo con responsables de la Comisión Europea sobre novedades, retos y oportunidades en materia de energía, medio ambiente y fondos estructurales, así como un espacio de trabajo conjunto entre los integrantes de la Red para identificar líneas prioritarias y compartir respuestas comunes a desafíos compartidos.

En el marco de la jornada, los asistentes tuvieron la oportunidad de visitar la central hidroeléctrica reversible Soria-Chira, promovida por Red Eléctrica Española, una infraestructura "esencial para avanzar hacia la sostenibilidad del modelo energético del archipiélago, basado en energías renovables, ya que permite almacenar el excedente de generación renovable para utilizarlo en los momentos de mayor demanda", señala.

Cabe destacar que la Red de Autoridades Ambientales es el principal foro técnico de cooperación y coordinación entre las autoridades responsables del medioambiente y la energía, y las responsables de la programación y gestión de los Fondos Europeos en España.

La participación de la Diputación de Badajoz como miembro activo de esta red refleja el "compromiso de la institución con la integración de los criterios ambientales en la planificación estratégica del territorio y en el aprovechamiento de la financiación europea".

La presencia de la institución provincial en estos foros nacionales reafirma el papel de la Diputación de Badajoz como administración de referencia en materia de adaptación al cambio climático y de transición energética, comprometida con la cohesión y resiliencia territorial y con la búsqueda de soluciones adaptadas a los municipios rurales extremeños.