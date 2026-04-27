La Diputación de Badajoz entrega las Medallas de Oro de la Provincia a Aoex, a 'La Condesa' y a Cajalmendralejo

La Diputación de Badajoz ha entregado este domingo, 26 de abril, en la localidad pacense de Calamonte, sus Medallas de Oro de la Provincia 2026 a la Asociación Oncológica de Extremadura (Aoex), a la diseñadora de 'La Condesa' y a Cajalmendralejo.

Estas Medallas de Oro de la Provincia, que este año han llegado a su novena edición, son un reconocimiento de la Diputación de Badajoz al "talento", al "compromiso social" y a la "contribución al desarrollo de la provincia" de los premiados.

La primera medalla ha recaído en la Asociación Oncológica de Extremadura (Aoex) por su "labor de acompañamiento integral a personas con cáncer y sus familias, especialmente en el medio rural, donde garantiza el acceso equitativo a recursos y apoyo".

Durante la recogida del galardón, la presidenta de la asociación, Isabel Rolán, ha afirmado recibir esta medalla "con mucho orgullo, pero también con una enorme responsabilidad" y que el reconocimiendo se extiende no solo a los actuales trabajadores de la Aoex, sino a todas aquellas personas que durante 28 años "han caminado" junto a la organización.

"Esta medalla nos da más fuerza para seguir avanzando, para no detenernos, para continuar nuestra labor con la misma entrega y la misma vocación, para seguir construyendo una red que abrace a cada persona que necesite donde viva, donde viva. Ese es nuestro compromiso y ese es nuestro propósito", ha trasladado Rolán.

La segunda medalla ha sido entregada a Marina Pantoja Conde, 'La Condesa', diseñadora pacense de moda de proyección internacional, que ha sido reconocida "por su trayectoria emprendedora, su creatividad y su defensa de los valores y la identidad extremeña en el ámbito global".

"Llevo soñando con este momento toda mi vida y a todos mis amigos llevo hablándoles de Badajoz y de la ilusión que me haría que mi provincia, mi tierra natal, me reconociera porque siempre he estado muy orgullosa de ella", ha destacado la diseñadora, afirmando también que ser de Badajoz "no es un dato", sino "un rasgo de personalidad" y que "imprime carácter".

La tercera y última medalla ha sido para la entidad financiera Cajalmendralejo, galardonada por su "compromiso con el desarrollo económico, la inclusión financiera y el arraigo territorial en Extremadura".

Ha recogido la medalla el presidente de la entidad, Fernando Palacios, que ha dedicado el premio a todos los trabajadores de la entidad y, en especial, a los compañeros que trabajan en los pueblos con un compromiso profesional y personal "digno de respeto y admiración" de todo el mundo. Palacios también ha resaltado la responsabilidad de la entidad con los clientes, algo que está "por encima" de la rentabilidad.