La Diputación de Badajoz dota con 7,8 millones un plan dirigido a impulsar los sectores agroalimentario y forestal

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha presentado este martes el Plan Director Agroalimentario y Forestal de la Provincia 2026-2029, que contempla 7,8 millones de euros de inversión con el objetivo de impulsar estos sectores y mejorar la competitividad, la sostenibilidad y la capacidad de innovación a través de cinco ejes estratégicos y distintas actuaciones con un especial hincapié también en el sector apícola.

Así, lo que pretenden es impulsar el sector, "haciéndolo cada vez más sostenible, al aplicar sistemas innovadores, pero también al generar nuevas acciones relacionadas con el valor añadido de todos y cada uno de los productos", de modo tal que "el objetivo es hacer las cosas bien" y "no dar ningún paso en falso", además de desarrollar medidas que sean "efectivas", "reales" y que ayuden a los implicados.

Durante su intervención, Del Puerto ha explicado que ponen en marcha este nuevo plan desde la provincia para seguir trabajando y dando pasos de futuro en la misma, que vienen trabajando desde hace tiempo en el mismo desde el Área de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo, y que con esta iniciativa pretenden darle un impulso "fuerte" a uno de los motores principales en el ámbito económico y social, especialmente en el mundo rural.

En este punto, ha expuesto que el sector agroalimentario está "muy presente" en la provincia, donde tiene "muchísimo peso", así como que genera empleo, fija población y es un "claro signo de nuestra identidad", tras lo que ha afirmado que cuando se escucha hablar de dehesas, ganadería, quesos, jamón, vinos, miel o aceites se piensa en cualquier territorio de la provincia, y que esta última es dehesa, pero también porcino ibérico, ovino, tomate industrial, fruta, vitícola, apicultura, corcho o toda una industria agroalimentaria que mueve la tierra.

Sectores estos últimos "esenciales" de la economía provincial en el empleo y para la cohesión territorial y de cara al futuro, aunque este tejido es "evidente" que se enfrenta a diversos problemas a los que hay que hacer frente, para lo cual ha mostrado el apoyo de la diputación pacense y su colaboración y ha sumado que pretenden ayudarles a seguir hacia delante y siendo el futuro sostenible de una actividad "esencial" de la provincia.

HOJA DE RUTA

Raquel del Puerto también ha puesto el foco en que la diputación ha diseñado este plan para que sirva como una hoja de ruta que permita coordinar, impulsar y orientar las acciones dirigidas a este sector agroalimentario y forestal, junto con que se va a desarrollar hasta 2029 y "una vez más" se ha trabajado en su contenido gracias a la "escucha activa" de las partes implicadas, como las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas o los grupos de acción local.

Con una inversión de 7,8 millones, este plan director contempla cinco ejes estratégicos, el primero de ellos el fortalecimiento y la valorización del sector ganadero dotado con 2,4 millones; el segundo productos locales, comercialización y mercados de proximidad con 1,2 millones; y el tercero dehesa, recursos forestales y valorización del territorio con 1,8 millones.

El cuarto eje es transformación agroalimentaria y forestal y valorización en origen con 1,5 millones y el quinto gobernanza, cooperación y transferencia de conocimiento con 900.000 euros, ha concretado, mientras que en base a estos cinco ejes o líneas las actuaciones contempladas pasan por apoyar la ganadería extensiva y las razas autóctonas, la valorización de la dehesa y de los recursos forestales, impulsar la transformación agroalimentaria o promocionar los productos locales.

Otras actuaciones pasan por incorporar la innovación y la digitalización, la colaboración con centros tecnológicos y universidades o el apoyo técnico a los municipios, productores, cooperativas o empresas agroalimentarias, todo ello dentro de este plan que también contempla una línea estratégica o eje específico en torno al sector apícola por su importancia, tanto por su contribución económica como por su papel en la conservación de los ecosistemas y de la biodiversidad.

VISIBILIDAD, COMPETITIVIDAD Y MODERNIZACIÓN

Raquel del Puerto ha apuntado que este plan director se va a desarrollar a lo largo de los tres próximos años, y que cabe la posibilidad de que puedan surgir nuevas iniciativas que se vayan incluyendo en el mismo y que aportarán, mejorarán y complementarán las acciones que ya se vienen desarrollando por parte de la institución provincial, "con bastante éxito por cierto", en el sector agroalimentario y forestal como el asesoramiento a los municipios, la labor de la finca La Cocosa, el mercado de productos en el Hospital Centro Vivo o la colaboración con DOP e IGP.

"Por eso, desde la Diputación de Badajoz, con este plan lo que pretendemos es unir todavía más al sector para daros visibilidad, para daros competitividad y para modernizar también a todo el sector agroalimentario de la provincia", ha subrayado, apoyando a los pequeños productores, a la ganadería extensiva, a la dehesa y "sobre todo" con el objetivo de situar al territorio provincial "en el lugar en el que se merece", que reclaman y por el que trabajan, como es uno "destacado" en la estrategia nacional e internacional del desarrollo rural sostenible.

La presentación se ha completado con la intervención del jefe de servicio de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, David Galán, quien ha detallado sus objetivos, las líneas de actuación o las oportunidades que se abren para el conjunto de la provincia, y ha precisado que los principales retos se orientan a intentar implementar el aumento del valor añadido de las explotaciones agroalimentarias, incidir en la mejora de la innovación y apoyar el relevo generacional, además de contribuir a la adaptación al cambio climático.

Mientras, ha resaltado, el impacto esperado pasa por el incremento del valor añadido en origen, junto al impulso a los productores locales o el apoyo a los municipios en la gestión de fincas o en ferias ganaderas y jornadas técnicas.

El acto, celebrado en el paraninfo de la diputación, ha contado con la presencia de representantes del sector agroalimentario, denominaciones de origen, indicaciones geográficas protegidas, grupos de acción local, productores y entidades vinculadas al desarrollo rural de la provincia.