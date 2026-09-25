Diputación de Badajoz y CSIC impulsan la identificación de víctimas de la guerra civil en Fregenal y Puebla de Alcocer

La Diputación de Badajoz y el Instituto de Ciencias del Patrimonio (INCIPIT) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han firmado un contrato de investigación destinado a llevar a cabo los trabajos necesarios para la identificación genética de las víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista exhumadas en el cementerio de Fregenal de la Sierra y en las fosas de Puebla de Alcocer.

El proyecto, financiado con 50.000 euros mediante una subvención de la Secretaria de Estado de Memoria Democrática a la Diputación pacense, tiene como objetivo principal contribuir a la recuperación de la identidad de las personas represaliadas mediante la aplicación de metodologías científicas y forenses, en cumplimiento de la normativa vigente en materia de memoria democrática.

Los trabajos se desarrollarán de acuerdo con el Protocolo de actuación en exhumaciones de víctimas de la guerra civil y la dictadura, publicado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de septiembre de 2011, así como con lo establecido en la Ley 20/2022, de Memoria Democrática.

La actuación permitirá avanzar en la identificación de un total de 97 víctimas recuperadas en ambas intervenciones arqueológicas y forenses. En concreto, en el cementerio de Fregenal de la Sierra fueron exhumadas 55 víctimas, mientras que en las fosas de Puebla de Alcocer se recuperaron los restos de 42 personas, todas ellas represaliadas durante la guerra civil y la dictadura franquista.

La investigación contempla un amplio conjunto de actuaciones que permitirán abordar el proceso de identificación de manera integral. Entre ellas se incluyen la revisión y actualización de los listados de víctimas, la recopilación de testimonios orales, la localización y contacto con familiares, la obtención de muestras biológicas de referencia y el análisis genético tanto de dichas muestras como de los restos óseos recuperados en las exhumaciones.

Posteriormente, los perfiles genéticos obtenidos serán cotejados con el fin de establecer posibles coincidencias que permitan la identificación de las víctimas y, en consecuencia, "ofrecer respuestas a sus familias tras décadas de incertidumbre", señala en nota de prensa la Diputación de Badajoz.

Este contrato refuerza el "compromiso" de la institución provincial pacense con las políticas públicas de memoria democrática y con "el derecho de las familias a conocer el destino de sus seres queridos".

Asimismo, pone de manifiesto el papel de la investigación científica y la colaboración institucional como herramientas fundamentales para la reparación y el reconocimiento de las víctimas de la violencia política ejercida durante la guerra civil y la dictadura franquista.

La participación del Instituto de Ciencias del Patrimonio del CSIC garantiza la aplicación de procedimientos científicos de máxima calidad especializados en los ámbitos de la investigación histórica, la arqueología, la antropología forense y la genética, contribuyendo a asegurar el máximo rigor en todas las fases del proyecto.

Los trabajos previstos permitirán avanzar en el esclarecimiento de los procesos de violencia y represión franquista ejercidos durante la guerra civil y la dictadura en la provincia de Badajoz, al tiempo que contribuirán a la construcción de una memoria democrática basada "en el conocimiento científico, la verdad, la reparación y la dignificación de las víctimas".