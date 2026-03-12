Diputación de Badajoz y ATA renuevan el plan para impulsar la digitalización y el emprendimiento en la provincia

La Diputación de Badajoz y la Asociación de Trabajadores Autónomos de Extremadura (ATA Extremadura) han presentado este miércoles la segunda edición del programa Digitalízate Badajoz, dirigido a impulsar la digitalización, el asesoramiento empresarial y el fomento del emprendimiento entre los autónomos y emprendedores de la provincia con novedades en cuanto a la formación sobre ciberseguridad o Inteligencia Artificial o el refuerzo del asesoramiento individualizado.

El diputado del Área de Formación y Capacitación para el Empleo de la institución provincial, Manuel Gómez, y la presidenta de ATA Extremadura y vicepresidenta de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, Candelaria Carrera, han presentado esta segunda edición, que pretende llegar a 710 personas de forma directa centrado en tres ejes, el primero de los cuales pasa por la consolidación de la actividad empresarial de los autónomos.

El segundo gira en torno a un plan específico de asesoramiento en digitalización, con una especial atención a la ciberseguridad, y el tercero ahonda en el fomento y la difusión del trabajo autónomo, como ha detallado Manuel Gómez, quien ha explicado que el plan es el resultado de la colaboración que arrancó en noviembre del 2024, cuando la diputación aprobó en pleno un convenio con ATA Extremadura para impulsar un proyecto de fomento del emprendimiento y el autoempleo a través de la digitalización.

Al respecto, ha indicado que lo hicieron tras analizar una realidad en la provincia, como que los trabajadores autónomos y las pequeñas iniciativas emprendedoras necesitaban cada vez de más herramientas digitales para competir, crecer y consolidar su actividad.

Una necesidad que "era y es aún más evidente" en territorios como la provincia de Badajoz, donde el trabajo autónomo es una pieza "clave" para la economía local, el empleo y la fijación de las personas en el medio rural, de forma tal que en este 2026 vuelven a renovar el compromiso adquirido con ATA con el Plan 'Digitalízate Badajoz I', que "demostró ir por el buen camino" y en el que la participación superó las previsiones iniciales.

El proyecto en esta edición se estructura principalmente en tres grandes ejes de actuación, el primero basado en el apoyo a la consolidación de la actividad empresarial de los autónomos, con un servicio de información y asesoramiento "muy especializado y muy profesional", mientras que el segundo se centra en un plan específico de asesoramiento en digitalización, con una especial atención a la ciberseguridad.

Sobre esto último, ha recordado que en 2024 ya comentaban su importancia en las empresas de la provincia pacense, ya que se suele pensar que los ciberataques solo tienen lugar en las grandes empresas, cuando "esta desprotección" existe principalmente en las pequeñas que no tienen recursos para ello. Además, en este eje se ofrece asesoramiento individualizado y tutorización en planes de digitalización y acciones formativas sobre distintas herramientas tecnológicas.

El tercer eje ahonda en el fomento y la difusión del trabajo autónomo, impulsando acciones que promuevan la cultura emprendedora, razón por la cual tendrá lugar la segunda edición del concurso de ideas emprendedoras 'Concurso IDEA: Iniciativas de Emprendimiento Juvenil' y del Premio al Trabajo Autónomo de la Provincia de Badajoz.

El nuevo plan cuenta con un presupuesto total de 120.000 euros, de los que 100.000 euros son aportados por la diputación pacense, ha precisado, dentro de su estrategia de apoyo al emprendimiento, al autoempleo y a la modernización del tejido empresarial de la provincia para que siga siendo competitivo.