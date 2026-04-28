Diez años repartiendo flores: los municipios empiezan a recoger plantas de temporada del vivero de la Diputación de Cáceres

Este lunes ha arrancado la décima campaña de reparto de plantas de primavera, con la que la Diputación de Cáceres ayuda a los municipios de la provincia a embellecer sus calles, sus plazas, sus jardines o sus edificios públicos, como ha indicado la diputada de Agricultura y Ganadería, Angélica García.

A primera hora de la mañana, la diputada ha querido recibir a los y las representantes municipales que se han ido acercando a la Finca Haza de la Concepción, en Malpartida de Plasencia, donde se encuentran los viveros provinciales, para recoger las flores de primavera que han solicitado.

Una vez más, ha reconocido la diputada, esta campaña “es un éxito, y vemos el acierto de la misma al comprobar una petición de plantas que supera a las que tenemos cultivadas”. En esta ocasión, se repartirán 47.000 unidades (frente a las casi 80.000 solicitadas) de diez variedades distintas entre 163 municipios.

Las especies son begonia semperflorens, celosia argentea plumosa, dhalia fígaro, geranio hybrido, petunia hybrida, petunia hybrida colgante, portulaca grandiflora spotwatch, tagete erecta/pátula, verbena hybrida obsession y zinnia elegans.