El Día del Mayor se celebrará el 1 de octubre en Badajoz bajo el lema 'Envejece aquí, envejece mejor'

El Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad) celebrará el Día Internacional de las Personas Mayores el próximo 1 de octubre con un acto institucional que llevará por lema 'Envejece aquí, envejece mejor'.

La directora gerente del Sepad, Estrella Martínez, ha presentado este jueves la conmemoración del Día del Mayor en una rueda de prensa en la que ha resaltado que "envejecer en Extremadura no es solo una etapa vital, sino una oportunidad para crecer, aportar y encontrar propósito", ha dicho.

Así, para conmemorarlo, se ha organizado un evento en el Palacio de Congresos de Badajoz en horario de mañana, con el lanzamiento de la campaña de promoción 'Envejece aquí, envejece mejor', que se desarrollará durante todo el mes de octubre.

El objetivo, ha explicado Martínez es "plantear Extremadura como lugar de referencia en el ámbito del envejecimiento activo y saludable" donde se promueve el bienestar, la participación social y el sentido vital, con especial atención a los llamados "mayores jóvenes", según informa la Junta en nota de prensa.

Martínez ha explicado que el hilo conductor del acto del 1 de octubre y de la campaña durante todo el mes será el concepto japonés 'ikigai', que integra la pasión, vocación, misión y profesión de las personas, todo ello para "visibilizar el valor de las personas mayores y su conexión con actividades significativas, con su entorno y consigo mismas", ha detallado la directora del SEPAD.

Además, se pretende reconocer el papel de los centros de mayores como "auténticos núcleos de vida donde se promueve el bienestar integral, se refuerzan los lazos comunitarios y se impulsa la búsqueda de un nuevo sentido personal en esta etapa vital", ha dicho.

Según los datos aportados por la responsable del Sepad, Extremadura cuenta con 37 centros de mayores de gestión directa de este servicio, repartidos por toda la región y a los que actualmente están vinculadas más de 140.000 personas.

Cada centro de mayores dispone de una programación específica adaptada a las características de las personas mayores usuarias y sus necesidades, con una amplia oferta de servicios que incluye atención y trabajo social, habilitación funcional, fisioterapia, atención psicológica, talleres ocupaciones, prevención sanitaria, entrenamiento cognitivo, entre otros.