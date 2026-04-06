'El Día de la Luz' y sus carreras de caballos por La Corredera pondrán este lunes el cierre a la Semana Santa de Arroyo de la Luz

Arroyo de la Luz cerrará su Semana Santa con la celebración mañana, 6 de abril, y Lunes de Pascua de 'El Día de la Luz', una fiesta declarada de Interés Turístico de Extremadura en 1997 y reconocida especialmente por sus carreras de caballos.

La jornada comenzará a las 07,00 horas con la Diana Floreada, paso previo a que a las 08,30 horas ya comiencen las primeras carreras de caballos en La Corredera.

A las 09,30 horas está previsto que comience la procesión hasta el Santuario de Nuestra Señora de La Luz. A las 10,30 horas se continuará con la procesión por los alrededores del santuario antes de que se ofrezca la misa en honor a la Virgen de la Luz.

Ya a las 12,00 horas se regresará al pueblo y darán comienzo las famosas carreras de caballos de 'El Día de la Luz', en las que los jinetes, individualmente o por parejas, cabalgan a través de los asistentes, y el desfile de carrozas.

Como novedad, apunta el Ayuntamiento de Arroyo de la Luz en su página web, a partir de las 16,30 horas habrá una discoteca móvil en la Plaza Divino Morales y a las 18,30 horas comenzará una verbena en la Plaza de la Constitución.

Los orígenes de esta festividad se remontan al siglo XIII, momento en el que, según la leyenda, la Virgen de la Luz intercedió para ayudar a las tropas cristianas del rey Alfonso IX de León en la lucha contra los musulmanes.