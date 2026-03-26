Deutz Spain estrena en Zafra un nuevo almacén logístico que permitirá asumir el control directo de su cadena logística

Deutz Spain ha estrenado en Zafra (Badajoz) un nuevo almacén logístico que permitirá asumir el control directo de su cadena logística, mejorar la trazabilidad, optimizar inventarios y reducir los tiempos de respuesta, con lo que incrementará su flexibilidad y reducirá la dependencia de operadores externos.

La directora general de Empresa en funciones, Celina Pérez Casado, ha asistido este miércoles a la inauguración de este almacén logístico, una actuación cofinanciada por la Junta de Extremadura a través de los Incentivos Autonómicos, que refuerza la "competitividad industrial" y la "eficiencia operativa" de la compañía en la región.

El nuevo almacén, desarrollado durante el último año, supone una inversión subvencionable de 1.186.844 euros, con una ayuda pública de 296.711 euros (25%), y cuenta con una superficie construida de 2.685,2 metros cuadrados.

Se trata de un almacén inteligente destinado a la gestión y manejo de piezas, dotado de sistemas avanzados de almacenamiento, equipamiento especializado -incluyendo estanterías tipo rack y carretillas trilaterales eléctricas- y un software de control que permite optimizar la gestión logística.

Durante su intervención, la directora general de Empresa ha destacado que "esta inversión es un ejemplo del impacto positivo de las políticas públicas de apoyo empresarial, que permiten a las empresas extremeñas modernizar sus procesos, ganar eficiencia y reforzar su posición en mercados cada vez más competitivos".