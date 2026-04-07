Detenidos tres hombres por el robo en Alcántara de cableado de cobre valorado en 3.000 euros

La Guardia Civil ha llevado a cabo una actuación relacionada con el robo de cableado de cobre que se ha saldado con la detención de tres hombres como supuestos autores de un delito de robo con fuerza y con la recuperación del cableado sustraído, valorado por la propia empresa perjudicada, en 3.000 euros.

Los hechos han tenido lugar el pasado 2 de abril, tras recibir información sobre un supuesto robo con fuerza que acababa de cometerse en el almacén de una empresa situado en el poblado de Alcántara (Cáceres).

La Guardia Civil, a través de su Central 062, desplegó diversas patrullas en servicio con el objetivo de identificar y proceder a la detención de los presuntos autores.

La investigación policial se centró en la posible huida de los responsables hacia Portugal, lo que motivó la movilización de diferentes patrullas para intentar interceptar la fuga. Sin embrago, durante la investigación, se observó un vehículo sospechoso que cruzó a gran velocidad la localidad de Alcántara (Cáceres), con dirección hacia Cáceres, el cual pudo ser interceptado, comprobándose que en su interior viajaban tres individuos.

Tras las gestiones realizadas con el responsable de la empresa afectada por el robo, se confirmó que los tres sujetos estaban implicados en el mismo, indica en nota de prensa la Guardia Civil.

Los tres individuos fueron detenidos en el momento y trasladados a dependencias oficiales de la Guardia Civil para la instrucción de las diligencias policiales correspondientes, por la supuesta comisión de un delito de robo con fuerza en las cosas.

Además, como resultado de la intervención, la Guardia Civil logró obtener información sobre el lugar donde los responsables habían ocultado el material sustraído, permitiendo la posterior recuperación del cableado de cobre, valorado por la empresa perjudicada en 3.000 euros.