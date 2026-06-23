Detenido el presunto autor del incendio que calcinó un parque infantil en Navalmoral de la Mata

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un hombre acusado de provocar el incendio que el pasado 4 de junio calcinó en su totalidad un parque infantil en la localidad cacereña de Navalmoral de la Mata, en el que provocó daños valorados en 155.000 euros.

Los hechos se produjeron alrededor de las 04,00 horas del pasado 4 de junio, cuando una patrulla de la Policía Local recibió el aviso telefónico de un vecino alertando de la presencia de llamas en el parque infantil.

Al llegar al lugar, los agentes comprobaron que la estructura principal del recinto, un barco de madera, estaba ardiendo y que las llamas se propagaban rápidamente debido a los materiales de construcción de la instalación y al fuerte viento existente en ese momento.

Los agentes intentaron extinguir el fuego utilizando los extintores de los vehículos policiales, aunque sin éxito, por lo que se solicitó la intervención de los servicios de bomberos, hasta que finalmente, el incendio pudo ser sofocado en torno a las 05,00 horas, si bien el parque quedó prácticamente calcinado, según informa la Guardia Civil en nota de prensa.

Según el informe técnico municipal, esta instalación infantil supuso una inversión superior a los 155.000 euros para el Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata cuando fue ejecutada en septiembre de 2022.

UN HOMBRE DIJO QUE "LA IBA A LIAR"

Ante esta situación, un representante del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata presentó una denuncia, junto con los indicios aportados por Policía Local, que señalaban que aproximadamente dos horas antes del incendio habían identificado en las inmediaciones del parque a un hombre que fue propuesto para sanción administrativa tras incautarle una pequeña cantidad de droga.

Ante estos hechos, el hombre les manifestó que "la iba a liar esa noche", relataba la Policía Local en su informe.

Con estos datos, la Guardia Civil abrió una línea de investigación para verificar los indicios existentes y solicitó la intervención del Equipo de Laboratorio de Policía Judicial de la Comandancia de Cáceres, determinando la inspección técnico-ocular realizada por los especialistas, que el origen del incendio fue intencionado.

Asimismo, el análisis de cámaras de video vigilancia de la zona y otras diligencias de investigación desarrolladas permitieron reconstruir la secuencia de los hechos, tras la que según las conclusiones obtenidas, el sospechoso habría recogido previamente varios cartones en las inmediaciones para trasladarlos al parque donde solía pernoctar y, posteriormente, habría iniciado de forma deliberada el fuego que terminó provocando la destrucción total de las instalaciones.

Como resultado de la investigación, la Guardia Civil procedió a la detención del sospechoso como supuesto autor de un delito de daños en mobiliario urbano mediante incendio, un detenido que ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente en Navalmoral de la Mata.

La investigación ha sido desarrollada por el Área de Investigación de la Guardia Civil de Navalmoral de la Mata con la colaboración de la Policía Local.