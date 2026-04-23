Detenida una mujer en Cáceres cuando intentaba introducir droga en el centro penitenciario oculta en su cuerpo

La Guardia Civil ha detenido a una mujer como supuesta autora de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, tras ser sorprendida cuando trataba de acceder al centro penitenciario de Cáceres con sustancias estupefacientes en el interior de su organismo.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 20 de abril, cuando la mujer se disponía a acceder al centro penitenciario para visitar a un interno, momento en el que, durante los controles de acceso, un perro detector de drogas perteneciente a Instituciones Penitenciarias realizó un marcaje positivo sobre la misma, indicando la posible presencia de sustancias estupefacientes.

Ante esta circunstancia, se activó el protocolo establecido, dando aviso a la Guardia Civil. Una vez personados los agentes en el lugar, se procedió a realizar una nueva comprobación con un perro especializado en la detección de drogas de la Guardia Civil, que confirmó el marcaje positivo inicial.

Ante esta circunstancia, los agentes informaron a la mujer de los indicios detectados, tras lo cual ella misma reconoció que portaba droga en el interior de su cuerpo, en concreto, varias "bellotas" de hachís. Tras las gestiones realizadas, se procedió a la incautación de un total de cuatro "bellotas" de hachís, que arrojaron un peso total de algo más de 130 gramos.

Como resultado de estos hechos, los agentes procedieron a la detención de la mujer como supuesta autora de un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas. Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente en Cáceres, junto con la detenida, para la continuación de las actuaciones correspondientes.

La Guardia Civil recuerda que la introducción de drogas en centros penitenciarios constituye un grave delito y supone un riesgo tanto para la seguridad de las instalaciones como para la salud de las personas. Por ello, se mantienen de forma permanente dispositivos de control y vigilancia, en los que participan unidades especializadas y se trabaja de forma coordinada con Instituciones Penitenciarias, incluyendo el uso de guías caninos, con el fin de detectar cualquier intento de acceso con sustancias prohibidas.