Descienden un 9,2 por ciento las demandas de divorcio en Extremadura en el tercer trimestre de 2025

El número total de demandas de disolución matrimonial -nulidades, separaciones y divorcios- presentadas en el tercer trimestre de 2025 en los órganos judiciales de la Comunidad Autónoma de Extremadura fue de 345, lo que ha supuesto un descenso del 9,2 % respecto al mismo trimestre de 2024, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

En este periodo se presentaron 110 demandas de divorcio no consensuado, lo que supuso un descenso interanual del 29,8 por ciento. En cambio, las demandas de divorcio consensuadas, con un total de 223, fueron las únicas que experimentaron un ascenso, un 1,4%.

Por su parte, las demandas de separación no consensuadas, con dos, descendieron un 80 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior y las separaciones consensuadas, 10, descendieron en este caso un 50 por ciento. En el tercer trimestre del año no se presentó ninguna demanda de nulidad al igual que en el ejercicio anterior.

Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial con la población a 1 de enero de 2025, se puede observar cómo la media nacional se situó en 33,8 demandas por cada 100.000 habitantes, estando la de Extremadura por debajo con un 32,7.

Por su parte, las demandas de modificación de medidas consensuadas presentadas en el tercer trimestre del año aumentaron un 55,1 por ciento al alcanzar un total de 76; las demandas de modificación de medidas no consensuadas, que sumaron 85, experimentaron un importante descenso al representar un 34,6 % menos que hace un año.

Las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas (133) aumentaron un 23,1 por ciento, mientras que las no consensuadas, que fueron 69, se redujeron en un 21,6 por ciento, un significativo descenso en comparación al sufrido en el mismo trimestre de 2024.

