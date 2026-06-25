Descienden un 22 % los divorcios y separaciones con 418 demandas en el primer trimestre

Los órganos judiciales de Extremadura registraron 418 demandas de divorcios, separaciones y nulidades en el primer trimestre del año, lo que presenta un 22,7 por ciento menos en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Todos los tipos de demanda de disolución matrimonial disminuyeron en ese periodo, según ha informado este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) a base a los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

En concreto, se formularon 119 demandas de divorcio no consensuado, un 39,9 por ciento menos, mientras que las 279 consensuadas descendieron un 10,9 %.

Por su parte, las demandas de separación no consensuada (4) decrecieron en un 20 % y las acordadas (16) lo hicieron en un 36 % respecto al año anterior.

En el periodo analizado se presentaron 97 demandas de modificación de medidas consensuadas, lo que ha supuesto un aumento interanual del 12,8 por ciento.

El número de demandas de modificación de medidas no consensuadas, 124, tuvo una variación a la baja del 36,7 por ciento.

Las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas (157) se redujeron un 8,7 por ciento, mientras que las no consensuadas (95) disminuyeron un 28,6 por ciento.