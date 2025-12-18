Descienden un 12,8% los asuntos registrados en el juzgados extremeños en el tercer trimestre

Los asuntos de nuevo ingreso registrados por los órganos judiciales de la Comunidad Autónoma de Extremadura experimentaron un descenso interanual del 12,8 % durante el tercer trimestre de 2025, con un total de 26.553, una cifra muy similar a la de los asuntos resueltos en ese mismo periodo, que ascendieron a 27.076, un 2,9 % menos que en el tercer trimestre de 2024.

Por su parte, la pendencia alcanzó los 68.494 de asuntos al final del trimestre, un 1,9 % más que hace un año. Estos datos figuran en el informe estadístico sobre la "Situación de los órganos judiciales en el tercer trimestre de 2025", que el Consejo General del Poder Judicial ha hecho público hoy, y que también ofrece datos específicos de cada orden jurisdiccional.

En la jurisdicción Civil ingresaron concretamente 9.319 asuntos, un 33,9 % menos que un año antes; se resolvieron 12.114 asuntos, un 5 % menos, y quedaron en trámite 37.975, un 0.5 % más que al final del tercer trimestre de 2024. Los asuntos registrados en la jurisdicción Penal ascendieron a 14.889, cifra que supone un incremento del 4,4 % con respecto al mismo trimestre de 2024.