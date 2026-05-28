INCENDIOS

Desactivado el nivel 1 en el incendio forestal de Peraleda de la Mata, que tiene una evolución "favorable" sin frentes activos

El incendio se ha iniciado en las proximidades del punto kilométrico 176 de la A-5 y se ha propagado hasta la EX-118, que tuvo que ser cortada al tráfico, ya reabierta.

Redacción

Extremadura |

Desactivado el nivel 1 en el incendio forestal de Peraleda de la Mata, que tiene una evolución "favorable" sin frentes activos
Desactivado el nivel 1 en el incendio forestal de Peraleda de la Mata, que tiene una evolución "favorable" sin frentes activos | Infoex

El Plan Infoex desactivaba en la tarde de ayer el nivel 1 de peligrosidad en el incendio de Peraleda de la Mata con una evolución "favorable", estabilizado y sin frentes activos que lo hagan avanzar.

En las labores de extinción han participado cuatro unidades de bomberos forestales terrestres, un agente del medio natural y un helicóptero.

El incendio se ha iniciado en las proximidades del punto kilométrico 176 de la A-5 y se ha propagado hasta la EX-118, que tuvo que ser cortada al tráfico, ya reabierta.

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